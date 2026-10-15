Gelsenkirchen (dpa) – Saisonpremiere für den FC Schalke 04 am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga: Gegen den FSV Mainz 05 darf der Aufsteiger in dieser Spielzeit erstmals samstags um 15.30 Uhr antreten. Bei Trainer Miron Muslic sorgt das für wehmütige Gedanken. «Als Kind und Jugendlicher habe mich darüber immer sehr gefreut, weil das traditionell immer die Anstoßzeit war für die deutsche Bundesliga. Ich habe das auch immer ganz, ganz artig und fleißig vor dem Fernseher verfolgt. Aber auf Teletext. Das ist bei mir natürlich hängen geblieben», sagte der in Bosnien geborene Österreicher.

Muslic verteidigt Defensivansatz Schalkes

Nach zwei Nullnummern daheim gegen den FC Bayern München und Mitaufsteiger SV Elversberg peilen die Königsblauen gegen Mainz den ersten Heimsieg der Saison an. «Zuhause sind wir zu allem fähig», befand Muslic und verteidigte die bisherige Defensivtaktik. «Das Fundament bleibt immer eine starke Defensive, weil uns das auch im letzten Jahr getragen hat», meinte der Schalke-Coach.

Nach fünf Spieltagen haben die Schalker fünf Punkte, mit erst vier geschossenen Toren nach dem SC Paderborn indes auch die zweitschlechteste Offensive. Sechs kassierte Tore sind dagegen der drittbeste Wert der Liga hinter Freiburg, Dortmund, Bayern (je 4) und Leipzig (5). «Das wichtigste ist nach fünf Spieltagen, dass wir konkurrenzfähig sind», sagte Muslic.