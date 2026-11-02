Lotto-Glück beim „Bingo!“ Tippgemeinschaft aus Vordereifel gewinnt 587.119 Euro 02.11.2026, 14:04 Uhr

i In der Lotterie „Bingo“ gab es nun einen satten Gewinn für eine Tippgemeinschaft aus der Vordereifel (Symbolfoto). Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Gemeinsam mit anderen Lotto spielen: Das macht vielen Rheinland-Pfälzern Spaß. Jetzt darf eine Tippgemeinschaft aus der Vordereifel jubeln: Sie erzielte einen satten Gewinn in der Lotterie „Bingo!“.

3,50 Euro Spieleinsatz – und mehr als eine halbe Million Euro als Gewinn: Über diese stattliche „Rendite“ kann sich eine Tippgemeinschaft aus der Vordereifel, also der Region um Mayen, freuen. Wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilt, hatte die Gemeinschaft am Sonntag Glück bei der Lotterie „Bingo!







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