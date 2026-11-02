Lotto-Glück beim „Bingo!“
Tippgemeinschaft aus Vordereifel gewinnt 587.119 Euro
In der Lotterie „Bingo“ gab es nun einen satten Gewinn für eine Tippgemeinschaft aus der Vordereifel (Symbolfoto).
In der Lotterie „Bingo“ gab es nun einen satten Gewinn für eine Tippgemeinschaft aus der Vordereifel (Symbolfoto).
Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Gemeinsam mit anderen Lotto spielen: Das macht vielen Rheinland-Pfälzern Spaß. Jetzt darf eine Tippgemeinschaft aus der Vordereifel jubeln: Sie erzielte einen satten Gewinn in der Lotterie „Bingo!“.

Lesezeit 1 Minute
3,50 Euro Spieleinsatz – und mehr als eine halbe Million Euro als Gewinn: Über diese stattliche „Rendite“ kann sich eine Tippgemeinschaft aus der Vordereifel, also der Region um Mayen, freuen. Wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilt, hatte die Gemeinschaft am Sonntag Glück bei der Lotterie „Bingo!
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