Tippgemeinschaft aus Vordereifel gewinnt 587.119 Euro
Gemeinsam mit anderen Lotto spielen: Das macht vielen Rheinland-Pfälzern Spaß. Jetzt darf eine Tippgemeinschaft aus der Vordereifel jubeln: Sie erzielte einen satten Gewinn in der Lotterie „Bingo!“.
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3,50 Euro Spieleinsatz – und mehr als eine halbe Million Euro als Gewinn: Über diese stattliche „Rendite“ kann sich eine Tippgemeinschaft aus der Vordereifel, also der Region um Mayen, freuen. Wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilt, hatte die Gemeinschaft am Sonntag Glück bei der Lotterie „Bingo!