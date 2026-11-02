Marius Neset gilt als Juwel des europäischen Jazz. Der 41-jährige Saxofonist ist immer gut für Überraschungen. Die verspricht der Norweger auch für sein Konzert beim Jazzfestival Neuwied. Und er verrät, warum ihn Fußball und Jazz so glücklich machen.
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Als der norwegische Jazz-Saxofonist Marius Neset im Jahr 2021 das letzte Mal beim Jazzfestival Neuwied spielte, stand er mit dem Bassisten Lars Danielsson und dem Schlagzeuger Morten Lund auf der Bühne vor dem Schloss Engers. Die Zuschauer feierten den 41-Jährigen im strömenden Regen für sein furioses Spiel auf dem Saxofon.