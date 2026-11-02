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Warum die neue Regierung noch nicht in die Gänge kommt
Nicht wenige in Mainz und darüber hinaus fragen sich: Wann wird der Machtwechsel spürbar? Wann wird erkennbar, dass in Rheinland
Nicht wenige in Mainz und darüber hinaus fragen sich: Wann wird der Machtwechsel spürbar? Wann wird erkennbar, dass in Rheinland-Pfalz nun eine Große Koalition – auf dem Foto sind Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) zu sehen – regiert?
Andreas Arnold/dpa

Knapp ein halbes Jahr nach dem Machtwechsel in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung noch kein wegweisendes Versprechen umgesetzt. Opposition, Wirtschaft und auch die eigenen Reihen fordern mehr Tempo von Schnieders Kabinett.

Lesezeit 3 Minuten
Zwölf Seiten umfasste die Handreichung der neuen Landesregierung aus CDU und SPD anlässlich ihrer 100-Tage-Bilanz Ende August. Vor der Pressekonferenz von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) war im politischen Mainz gewitzelt worden, was die rheinland-pfälzische Große Koalition beim Termin überhaupt präsentieren wolle.
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