Straßenausbaubeiträge & Co. Warum die neue Regierung noch nicht in die Gänge kommt Bastian Hauck

Sebastian Stein 02.11.2026, 16:00 Uhr

i Nicht wenige in Mainz und darüber hinaus fragen sich: Wann wird der Machtwechsel spürbar? Wann wird erkennbar, dass in Rheinland-Pfalz nun eine Große Koalition – auf dem Foto sind Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) zu sehen – regiert? Andreas Arnold/dpa

Knapp ein halbes Jahr nach dem Machtwechsel in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung noch kein wegweisendes Versprechen umgesetzt. Opposition, Wirtschaft und auch die eigenen Reihen fordern mehr Tempo von Schnieders Kabinett.

Zwölf Seiten umfasste die Handreichung der neuen Landesregierung aus CDU und SPD anlässlich ihrer 100-Tage-Bilanz Ende August. Vor der Pressekonferenz von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) war im politischen Mainz gewitzelt worden, was die rheinland-pfälzische Große Koalition beim Termin überhaupt präsentieren wolle.







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