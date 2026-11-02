Bedrohter Mosel-Schmetterling
Schutz für Apollofalter: Aus für Hubschrauberspritzung
Der Mosel-Apollofalter ist selten geworden. In seinem Lebensraum in den Weinbergen an der Mosel darf ab dem nächsten Jahr kein P
Der Mosel-Apollofalter ist selten geworden. In seinem Lebensraum in den Weinbergen an der Mosel darf ab dem nächsten Jahr kein Pestizid mehr per Helikopter versprüht werden.
Thomas Frey/dpa

Ab 2027 ist Schluss mit Pestizidspritzungen per Hubschrauber in den Mosel-Weinbergen – zumindest dort, wo der selten gewordene Mosel-Apollofalter lebt. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt diese Entscheidung des Landes und will ihre Klagen beenden.

Lesezeit 2 Minuten
Ab 2027 ist in den Weinbergen an der Mosel mit den Pestizidspritzungen per Hubschrauber Schluss – zumindest in den Gebieten, in denen der bedrohte Mosel-Apollofalter lebt: Das Land Rheinland-Pfalz wird keine Ausnahmegenehmigungen mehr für den Einsatz von Helikoptern erteilen, wie ein Sprecher des Weinbauministeriums auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.
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