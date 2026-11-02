Ab 2027 ist Schluss mit Pestizidspritzungen per Hubschrauber in den Mosel-Weinbergen – zumindest dort, wo der selten gewordene Mosel-Apollofalter lebt. Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt diese Entscheidung des Landes und will ihre Klagen beenden.
Lesezeit 2 Minuten
Ab 2027 ist in den Weinbergen an der Mosel mit den Pestizidspritzungen per Hubschrauber Schluss – zumindest in den Gebieten, in denen der bedrohte Mosel-Apollofalter lebt: Das Land Rheinland-Pfalz wird keine Ausnahmegenehmigungen mehr für den Einsatz von Helikoptern erteilen, wie ein Sprecher des Weinbauministeriums auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt.