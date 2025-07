Ist es Kommissar Zufall zu verdanken, dass Drogenfahnder aktuell so viele Aufgriffe vermelden – wie jüngst unter anderem in Bendorf und Weibern? Nein, meinen Experten, das war zu erwarten. Einige Gründe sind beunruhigend.

Nach der von der Trierer Staatsanwaltschaft geleiteten Drogen-Großrazzia in drei Bundesländern dauern die Ermittlungen an. Mittlerweile sind auch alle vergangene Woche festgenommenen Personen Untersuchungsrichtern vorgeführt worden. Nach Informationen unserer Zeitung sitzen 29 der 33 Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Bei den Beschuldigten handelt sich um 31 Männer und zwei Frauen im Alter von 20 bis 71 Jahren, die größtenteils aus Osteuropa kommen sollen.

Bei dem Großeinsatz gegen illegalen Cannabisanbau und Rauschgifthandel waren 30 Plantagen, Gebäude und Wohnungen durchsucht worden, darunter in Rheinland-Pfalz Anwesen in Mannebach, Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) und Weibern (Kreis Ahrweiler). Laut Oberstaatsanwalt Eric Samel war der in der Vulkaneifel gelegene Ort Mannebach Ausgangspunkt der Ermittlungen. Ein Bürger des 252-Seelen-Dorfes hatte verdächtige Beobachtungen gemeldet, der Gebäudekomplex am Dorfrand wurde daraufhin observiert. Bei diesen Observationen stießen die Ermittler der Wittlicher Kriminalpolizei auf weitere Tatverdächtige und Plantagenstandorte.

i Bei der Razzia am Dienstag wurden mehr als 100 Kilo geerntetes Cannabis und rund 11.000 Pflanzen sichergestellt (Symbolfoto). Christian Charisius. picture alliance/dpa

Bei der Razzia am Dienstag wurden mehr als 100 Kilo geerntetes Cannabis und rund 11.000 Pflanzen sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die 900 eingesetzten Ermittler umfangreiches Beweismaterial, darunter Bargeld und zehn Fahrzeuge im Gesamtwert von mehreren Hunderttausend Euro.

Experten sehen in den liberaleren Drogengesetzen einen der Hauptgründe für den Anstieg des illegalen Cannabisanbaus. Durch die Rechtslage sei eine legale Nachfrage entstanden, für die es keinen legalen Markt gebe, sagt der Landesvorsitzende des Bunds Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Christian Soulier. Die wenigen legalen Anbauvereine seien nicht in der Lage, entsprechende Mengen an Cannabis anzubauen. Deshalb wachse aktuell der illegale Markt, wie die vermehrten Ermittlungserfolge der jüngsten Vergangenheit zeigten, sagte Soulier unserer Zeitung.

Ähnlich sieht es auch der Landesvorsitzende des Richterbunds, Thomas Albrecht. Die neuen Freimengen für den Gelegenheitskonsum seien deutlich zu groß, sagt der ehemalige Trierer Oberstaatsanwalt. Dies befeuere den Schwarzmarkt, insbesondere den illegalen Anbau von Cannabisprodukten und damit auch die organisierte Kriminalität, die hinter diesem Anbau stehe und immer dreister und brutaler auftrete. Für die international operierenden Banden hätten sich somit neue, lukrative Geschäftsfelder erschlossen, sagt Albrecht.

In Deutschland gilt seit vergangenem Jahr eine Teillegalisierung von Cannabis. Seitdem dürfen Volljährige bis zu 25 Gramm getrocknetes Cannabis besitzen und die Pflänzchen zu Hause für den Eigenbedarf anbauen. Erlaubt sind auch Cannabis-Clubs für den gemeinschaftlichen Anbau. Bis Ende März wurden in Rheinland-Pfalz allerdings erst 20 Genehmigungen für derartige Clubs erteilt.

Damit könne die Nachfrage nicht gedeckt werden, sagten Experten. BDK-Landeschef Christian Soulier schätzt, dass weit über 90 Prozent der Cannabis-Nachfrage in Deutschland über einen illegalen Markt versorgt wird. Es handele sich um ein Millionengeschäft, bei dem insbesondere albanische Gruppierungen aktiv seien.

Warnung vor sich bildenden kriminellen Strukturen

Mit ihrer Kritik sind Soulier und Albrecht nicht allein. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) warnte im Zusammenhang mit der Freigabe von Cannabis schon im vergangenen Jahr vor sich bildenden kriminellen Strukturen. Die Niederlande seien ja das Vorreiterland im Sinne von Bagatellisierung und Legalisierung von Rauschgiften. „Und es gibt kaum ein Land in unserem europäischen Umfeld, wo so mafiöse Strukturen entstanden sind im Bereich von Drogenhandel wie in den Niederlanden und wo es auch so gewalttätig zur Sache geht“, so Reul.

Bleibt die Frage, wie der offenbar zunehmenden Drogenkriminalität möglichst rasch etwas entgegengesetzt werden kann. Auch in dem Punkt sind sich die beiden Trierer Experten einig: Die für den Eigenbedarf erlaubte Menge müsse dringend deutlich gesenkt und das Cannabisgesetz überarbeitet werden, fordern Albrecht und Soulier.