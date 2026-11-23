Mainz verliert zum fünften Mal nacheinander und rutscht in der Tabelle der Bundesliga immer weiter ab. Den Auftritt in Augsburg kommentieren zwei Verantwortliche - und auch ein Profi - schonungslos.

Augsburg/Mainz (dpa/lrs) – Die Fußballer des FSV Mainz 05 standen sprachlos vor der Gästekurve und hörten dem Geschimpfe und den Pfiffen ihrer Fans zu. Kurz danach fanden die Verantwortlichen des arg kriselnden Fußball-Bundesligisten dann aber deutliche Worte zum 1:3 beim FC Augsburg. «Am Ende bekommst du das, was du verdienst: eine weitere Niederlage», sagte Trainer Urs Fischer sichtlich enttäuscht. «Jetzt sind wir hoffentlich auf dem Boden angelangt.»

Der Schweizer meinte damit wohl den sprichwörtlichen Boden der Tatsachen. Der Auftritt am Sonntag hat eine Gewissheit gebracht: Es droht den Rheinhessen eine Saison im komplizierten Abstiegskampf. Für Träumereien à la Europacup wie noch zu Saisonbeginn ist nach nun fünf Niederlagen in Serie und nur noch drei Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone kein Platz mehr.

Sportdirektor mahnt: Augsburg-Enttäuschung als «Weckruf für alle»

«Ich glaube, dass intern und extern alle spätestens jetzt wach werden und Bescheid wissen, um was es geht in dieser Saison», unterstrich Sportdirektor Niko Bungert. «Jetzt sind wir an einem Punkt, da gibt es keine zwei Meinungen mehr.» Der Ex-Profi mahnte eindringlich, den Ernst der Lage zu erkennen. «Ich glaube, das ist ein Weckruf für alle Beteiligten in Mainz und um Mainz, dass wir ganz, ganz, ganz harte Spiele vor uns haben.»

Los gehts am Samstag gegen Fischers Ex-Verein von Union Berlin, der seit sechs Pflichtspielen ohne Sieg ist. Es steht also das nächste Krisenduell an für Mainz – und da soll ein anderer Auftritt her als gegen den FCA.

Tietz-Patzer «passt in die Situation»

Mit fahrigen Aktionen, schlechten Zweikämpfen, Unaufmerksamkeiten bei ruhenden Bällen und ideenlosen Angriffen brockten sich die Gäste die Niederlage selbst ein. Michael Gregoritsch per Doppelpack (19. und 49. Minute) sowie Juma Bah (36.) erzielten die Augsburger Tore. Dass die Hausherren wegen argen Personalsorgen ihre Dreier-Abwehr mit zwei defensiven Mittelfeldspielern improvisieren mussten und einer davon ein 18 Jahre alter Stammelf-Debütant war, selbst das half der Fischer-Mannschaft nicht.

Ausgerechnet der frühere FCA-Angreifer Phillip Tietz vergab ganz allein vor Torhüter Finn Dahmen, weil er den Ball über das Tor drosch. «Das passt ein bisschen in die Situation, in der wir uns befinden», haderte Coach Fischer.

Statt 1:1 hieß kurz danach 0:2 – und dann wurde es ganz schwer. Als Mainz per Slapstick-Patzer im eigenen Strafraum das 0:3 kassierte, war die Vorentscheidung gefallen. Das 1:3 durch Ransford-Yeboah Königsdörffer (51.) änderte daran nichts. «Es ist wirklich scheiße», resümierte der Stürmer danach.

Mainzer Ziel: Bayern- statt Augsburg-Form wiederfinden

Das soll es natürlich nicht bleiben. Und Mainz hatte ja auch schon gegen den FC Bayern München (1:2) gezeigt, dass eigentlich genug Qualität da ist für eine Spielzeit ohne Abstiegssorgen. Von dem stabilen, kompakten und gut organisierten Spiel wie gegen den Rekordmeister war am nasskalten Augsburger Sonntagabend aber nichts zu sehen. «Wenn man da unten ist, braucht es enorm viel, um wieder in die Spur zu kommen», räumte Fischer ein. «Aber ich möchte da nicht jammern.» Der Eidgenosse weiß, dass das ja ohnehin nichts bringt.