Der Dienstag beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland stellenweise noch sonnig, doch schon ab Mittag nehmen die Wolken zu. Auch im Laufe der Woche erwartet der DWD unbeständiges Wetter.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Herbstwetter. Heute beginnt der Tag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit vielen Wolken bei vereinzeltem Sonnenschein. Ab dem Mittag nehmen die Wolken weiter zu und es regnet zeitweise. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und 15 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen fallen auf neun bis fünf Grad. Auch der Mittwoch ist laut DWD geprägt von Wolken und Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 13 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der teils böig auffrischt.

Die Nacht zum Donnerstag wird wolkig, der Regen lässt etwas nach. Die Tiefstwerte sinken auf acht bis vier Grad. Am Donnerstag halten Wolken und Regen weiter an. Die Höchstwerte erwartet der DWD zwischen elf und 15 Grad, im höheren Bergland bei um die neun Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, der sich im Bergland teils zu stürmischen Böen entwickeln kann.