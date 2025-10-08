Drei Meter Wasser im Keller: Ein technischer Defekt flutet eine wichtige Übergabestelle der Mainzer Unimedizin. Wie die Feuerwehr Schlimmeres verhindert hat.

Mainz (dpa/lrs) – In einem Gebäude der Universitätsmedizin Mainz ist Wasser ausgetreten und hat den dortigen Keller auf einer Fläche von 50 Quadratmetern drei Meter tief unter Wasser gesetzt. Ein technischer Defekt am Übergang von der externen zur internen Wasserleitung habe den Austritt verursacht, teilte die Feuerwehr Mainz mit.

Die Feuerwehr pumpte das Wasser mit mehreren Tauchpumpen ab. Die Pumparbeiten dauerten etwa anderthalb Stunden. In dem Gebäude befindet sich die Hauptübergabestelle zwischen dem städtischen Trinkwassernetz und der Universitätsmedizin.

Die Versorgung der Patienten war nicht gefährdet, der Klinikbetrieb sei ohne Einschränkungen weitergelaufen. Die Feuerwehr Mainz war mit 13 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.