Von Toto bis Bryan Adams Bonner Kunstrasen plant 2027 noch ein bisschen größer Thomas Kölsch 15.10.2026, 16:52 Uhr

i 30 Konzerte sind für die kommende Kunstrasen-Saison geplant, wobei der Auftritt des kanadischen Rockstars Bryan Adams am 6. Juli sicher zu den absoluten Höhepunkten im (bislang bekannten) Line-up gehören dürfte. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Der Kunstrasen wird im kommenden Jahr 15 und die Planungen laufen auf Hochtouren. In Bonn haben die Konzertmacher nun das bislang bestätigte Line-up samt neuen Künstlern vorgestellt – und für die kommenden Wochen „einige Überraschungen“ angekündigt.

Seit 15 Jahren wächst der Bonner Kunstrasen kontinuierlich. Immer mehr Bands und Solokünstler kann das Veranstaltungsteam um Martin Nötzel und Ernst Ludwig Hartz in die Gronau am Fuße des Post-Towers locken, wo unter anderem schon Santana, Jean Michel Jarre, Tom Jones, Limp Bizkit, die Scorpions, Deep Purple, Sting und Korn aufgetreten sind.







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