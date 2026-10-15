Der Kunstrasen wird im kommenden Jahr 15 und die Planungen laufen auf Hochtouren. In Bonn haben die Konzertmacher nun das bislang bestätigte Line-up samt neuen Künstlern vorgestellt – und für die kommenden Wochen „einige Überraschungen“ angekündigt.
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Seit 15 Jahren wächst der Bonner Kunstrasen kontinuierlich. Immer mehr Bands und Solokünstler kann das Veranstaltungsteam um Martin Nötzel und Ernst Ludwig Hartz in die Gronau am Fuße des Post-Towers locken, wo unter anderem schon Santana, Jean Michel Jarre, Tom Jones, Limp Bizkit, die Scorpions, Deep Purple, Sting und Korn aufgetreten sind.