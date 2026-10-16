IHK-Konjunkturbericht Herbst Stimmung in RLP-Wirtschaft hellt sich auf – ein wenig 16.10.2026, 06:00 Uhr

i Licht am Ende des Tunnels? Im aktuellen Konjunkturbericht der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz finden sich immerhin Spuren einer Aufhellung. Doch die rheinland-pfälzische Wirtschaft befindet sich nach wie vor in einer Rezessionsphase, fasst die IHK-Arbeitsgemeinschaft zusammen (Symbolfoto). Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Wann endet die Rezessionsphase? Wann geht es bergauf mit der Wirtschaft? Die Frage bleibt offen, auch in Rheinland-Pfalz. Im aktuellen Konjunkturbericht der IHK-Arbeitsgemeinschaft finden sich immerhin Spuren einer Aufhellung. Die Details.

Der Himmel über der rheinland-pfälzischen Wirtschaft hellt sich etwas auf: Die wirtschaftliche Stimmung im Land hat sich zum Herbst 2026 verbessert. Der IHK-Konjunkturklimaindex steigt gegenüber dem Frühsommer um acht Punkte auf 89 Zähler. Damit erholt sich die Stimmung zwar deutlich von ihrem tiefen Stand aus dem Frühjahr, bleibt jedoch weiterhin klar unter der Wachstumsschwelle von 100 Punkten.







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