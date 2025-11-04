Großveranstaltung in Koblenz: Was man zur „Nacht der Technik“ wissen muss
Wissenschaft tritt Entertainment: Die „Nacht der Technik“ der Handwerkskammer Koblenz ist stets ein Publikumsmagnet. Nun steht die nächste Auflage bevor. Was Besucher vor der Großveranstaltung am 8. November wissen müssen.
Lesezeit 1 Minute
120 Aussteller, 85 Einzelveranstaltungen und ein vielfältiges Programm von Astronomie bis Zukunftsenergien: Was die „Nacht der Technik“ der Handwerkskammer (HwK) Koblenz am Samstag, 8. November, von 14 bis 24 Uhr zu bieten hat, wird wieder Menschenmassen anziehen.