Prozessauftakt in Koblenz Mit Tempo 100 durch Diez gerast und Auto beschossen? 03.11.2025, 17:23 Uhr

i Ein Prozess um eine Verfolgungsjagd und Schüsse auf ein Auto mitten in Diez ist nun am Koblenzer Landgericht angelaufen. Markus Kratzer

Acht bis neun Pistolenschüsse sollen laut Staatsanwaltschaft Ende Mai dieses Jahres auf ein durch Diez verfolgtes Auto abgegeben worden sein. Am Koblenzer Landgericht ist nun ein Prozess gegen zwei Männer angelaufen – es geht um versuchten Totschlag.

Ein Prozess um eine spektakuläre, nächtliche Verfolgungsjagd mitten in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) Ende Mai dieses Jahres ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Auf der Anklagebank sitzen zwei Cousins, 52 und 38 Jahre alt, sie befinden sich derzeit beide in der JVA Koblenz in U-Haft.







