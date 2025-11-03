Über den ländlichen Raum Menschen in den Dörfern können aktuellen Krisen trotzen 03.11.2025, 06:00 Uhr

Sind ländliche Räume und Regionen abgehängt? Die Diskussion darüber dauert seit Jahren an. Der Wissenschaftler Dieter Kramer aber erkennt in den Regionen Stärken und Potenziale, die für die Zukunft Lebensqualität und Nachhaltigkeit sichern können.

Wer heute über Kultur spricht, meint oft Museen, Theater, Festivals – und meistens die Stadt. Doch was, wenn zukunftsweisende Ideen auch woanders entstehen? In Dörfern, wo Senioren Kindergärten retten, Feuerwehren mehr als Löschtrupps sind und Heimatvereine nicht nur Folklore pflegen, sondern Ökonomie und Ökologie neu denken.







Artikel teilen

Artikel teilen