Online-Vortrag der RZ: Was man über die ePA wissen sollte
Wie funktioniert die elektronische Patientenakte (ePA)? Welche Vorteile bietet sie? Diese und viele weitere Fragen werden am kommenden Dienstag beantwortet – in einem kostenfreien Onlinevortrag unserer Zeitung.
Alle relevanten Daten an einem digitalen Ort, immer aktuell, jederzeit abrufbar: Die elektronische Patientenakte (ePA) soll das Gesundheitswesen moderner machen. Und letztlich dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten besser versorgt werden können.