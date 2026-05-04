US-Präsident Donald Trump droht, 5000 oder mehr Soldaten aus Deutschland abziehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass auch die Air Base Spangdahlem betroffen ist – und welche Folgen hätte das?
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5000 Militärangehörige, 800 zivile Beschäftigte, ein mehr als 500 Hektar umfassendes Gelände: Die Dimensionen der US Air Base Spangdahlem legen ihre Bedeutung nahe. Seit Jahrzehnten ist der Luftwaffenstützpunkt eng mit der Region verwoben. Und gerade deshalb halten in diesen Tagen viele Menschen in der Eifel die Luft an.