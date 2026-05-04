Nach Trumps Drohung Was könnte ein Truppenabzug für die Eifel bedeuten? Ursula Bartz 04.05.2026, 16:00 Uhr

i Ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 der US Air Force startet von der US-Air Base Spangdahlem: 5000 Militärangehörige und 800 zivile Beschäftigte sind an dem Standort in der Eifel beschäftigt. Jetzt steht ein Truppenabzug im Raum. Boris Roessler. picture alliance/dpa

US-Präsident Donald Trump droht, 5000 oder mehr Soldaten aus Deutschland abziehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass auch die Air Base Spangdahlem betroffen ist – und welche Folgen hätte das?

5000 Militärangehörige, 800 zivile Beschäftigte, ein mehr als 500 Hektar umfassendes Gelände: Die Dimensionen der US Air Base Spangdahlem legen ihre Bedeutung nahe. Seit Jahrzehnten ist der Luftwaffenstützpunkt eng mit der Region verwoben. Und gerade deshalb halten in diesen Tagen viele Menschen in der Eifel die Luft an.







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