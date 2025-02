Kultstadion renoviert Was Koblenz mit dem Super Bowl zu tun hat 06.02.2025, 12:01 Uhr

i Der Caesars Superdome in New Orleans: Die Aluminium-Fassade des Kultstadions ist in Koblenz produziert worden, wie der Kalzip-Pressesprecher unserer Zeitung im Gespräch verraten hat. Marcus Jones - stock.adobe.com

Beim Super Bowl werden die meisten Augen wohl gebannt aufs Spielfeld des Stadions in New Orleans gerichtet sein. Die Fassade des Gebäudes dürfte für Menschen aus der Region Koblenz aber auch interessant sein - denn sie wurde hier produziert.

Was hat der bevorstehende Super Bowl, eines der weltweiten größten Einzelsportereignisse, in den USA mit einer Firma aus Koblenz zu tun? Mehr als man denkt. Denn ohne das Koblenzer Unternehmen Kalzip würde die Fassade des Louisiana Sportsdome nicht so erstrahlen, wie sie es heute tut.

