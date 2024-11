Neues Gesetz Was in den neuen Klimaschutz-Regeln des Landes steht Sebastian Stein 23.11.2024, 10:00 Uhr

i Um die Klimaziele zu erreichen, müsste unter anderem der Verkehrssektor deutlich mehr C02 einsparen als bislang. picture alliance/dpa

Es gilt als eines der wichtigsten und umstrittensten Projekte aus dem Koalitionsvertrag: Nun haben sich die Ampel-Parteien auf ein neues Klimaschutzgesetz geeinigt.

Monatelang hat die rheinland-pfälzische Ampel-Koalition um ein neues Klimaschutzgesetz gerungen. Selten soll es in der Regierung so hart zur Sache gegangen sein. Nun aber steht eine Einigung beim Grünen-Herzensprojekt aus dem Koalitionsvertrag bevor. Nach Informationen unserer Zeitung soll das Gesetz bereits am kommenden Dienstag im Ministerrat abgestimmt werden.

