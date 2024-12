Was Eltern zur Grundschul-Ganztagsschule wissen müssen

Muss mein Kind bald die Grundschule wechseln? Gibt es eine Ganztagspflicht? Was ist in den Ferien und freitagnachmittags? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz an Grundschulen ab dem Sommer 2026.