Viele Google-Suchanfragen
Was die Koblenzer Altstadt so attraktiv für Gäste macht
Ein Besuch am Schängelbrunnen in Koblenz darf bei keiner Stadtführung fehlen.
Ein Besuch am Schängelbrunnen in Koblenz darf bei keiner Stadtführung fehlen.
Markus Schoeffler/Adobe Stock. Markus Schoeffler - stock.adobe.com

Die Koblenzer Altstadt wird besonders häufig bei Google gesucht. Doch auch reale Besucher sind begeistert vom Koblenzer Kern. Gästeführer Erich Engelke verrät, warum Touristen die Mischung aus Geschichte und Moderne lieben.

Lesezeit 3 Minuten
Fast 7400-mal im Monat tippen Menschen die Begriffe „Koblenz“ und „Altstadt“ bei der Google-Suche ein. Durchschnittlich. Damit liegt Koblenz ziemlich weit oben in einem deutschlandweiten Vergleich der beliebtesten Altstädte, nämlich auf Platz 16, wie das Ferienhausportal „
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