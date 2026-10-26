Bauarbeiten am rechten Rhein Generalsanierung geht laut DB in die „heiße Phase“ 26.10.2026, 12:50 Uhr

i In Bendorf sind im Rahmen der Generalsanierung jüngst neue Brückenteile eingeschoben worden. Die vorgefertigten Stahltrogüberbauten wurden per Schwertransport angeliefert. Ingo Beller

Seit 10. Juli ist die Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden für eine Generalsanierung gesperrt. Die Arbeiten liegen laut der DB im Zeitplan. Nun gehe das Projekt bis zur Streckenfreigabe Mitte Dezember in die heiße Phase. Das ist noch zu tun.

D ie Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden liegt nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) im Zeitplan. Die DB InfraGO hat im Juli mit der Sanierung der 160 Kilometer langen Strecke am rechten Rheinufer begonnen. Am 12. Dezember soll die seitdem gesperrte Bahnstrecke wieder freigegeben werden.







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