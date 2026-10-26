Spider Murphy Gang in Köln Günther Sigl: „Die Leidenschaft ist immer noch da“ Reinhard Franke 26.10.2026, 07:00 Uhr

i Mit der Spider Murphy Gang wurde Günther Sigl in den 80ern zum Superstar, erlebte mit der Band anschließend aber auch den vorübergehenden Absturz. Heute sind die Münchner mit Songs wie „Skandal im Sperrbezirk“ längst Kult – und zum 50-jährigen Bestehen 2027 auch wieder auf Tour. Soeren Stache. picture alliance/dpa

Vom Bankangestellten zum Rockstar, vom Circus Krone ins Bierzelt – und wieder zurück: Günther Sigl hat mit der Spider Murphy Gang in 50 Jahren viel erlebt. Vor der Jubiläumstour blickt der Sänger mit uns zurück auf eine Karriere mit Höhen und Tiefen.

Für Günther Sigl gibt es 2027 gleich doppelt Grund zu feiern: Er selbst wird 80, die von ihm mitgegründete Spider Murphy Gang 50 Jahre alt. Am 11 . April kommen Sänger und Band auf ihrer zum Jubiläum aufgelegten Tour ins Kölner E-Werk, am 17. Oktober sind sie zudem in der Frankfurter Batschkapp zu erleben.







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