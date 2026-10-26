Vom Bankangestellten zum Rockstar, vom Circus Krone ins Bierzelt – und wieder zurück: Günther Sigl hat mit der Spider Murphy Gang in 50 Jahren viel erlebt. Vor der Jubiläumstour blickt der Sänger mit uns zurück auf eine Karriere mit Höhen und Tiefen.
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Für Günther Sigl gibt es 2027 gleich doppelt Grund zu feiern: Er selbst wird 80, die von ihm mitgegründete Spider Murphy Gang 50 Jahre alt. Am 11 . April kommen Sänger und Band auf ihrer zum Jubiläum aufgelegten Tour ins Kölner E-Werk, am 17. Oktober sind sie zudem in der Frankfurter Batschkapp zu erleben.