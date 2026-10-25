Krise der FDP Rheinland-Pfalz FDP-Chef: „Wir haben die Menschen enttäuscht“ Tim Kosmetschke

Frank Schmidt-Wyk 25.10.2026, 11:00 Uhr

i FDP-Landesvorsitzender Stefan Thoma im Gespräch mit RZ-Redakteur Frank Schmidt-Wyk. Tim Kosmetschke

Es wird gerade viel über die CDU geredet, auch über SPD und Grüne, über die AfD sowieso. Eine Partei scheint völlig abgemeldet zu sein, nachdem sie im März aus dem Landtag geflogen ist: die FDP. Wie der neue Vorsitzende Stefan Thoma das ändern will.

Die rheinland-pfälzische FDP blickt auf mehr als 50 Jahre Regierungsbeteiligung zurück, stellte vier stellvertretende Ministerpräsidenten. Nach dem Absturz auf 2,1 Prozent bei der Landtagswahl am 22. März drohen die Liberalen in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.







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