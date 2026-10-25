Kernig, charakterstark, aber auch hinreißend lyrisch: Theo Plath zeigt in Koblenz, wie viel Charakter im Fagott steckt. Mit der Rheinischen Philharmonie und Gastdirigent Ernst Theis gelingt ein Abend voller Spielfreude.
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Wäre das Fagott ein Sänger, womöglich wäre es ein Buffo. Einer mit kerniger Stimme, viel Charakter und Sinn für Komik. Allerdings ein Edel-Buffo, der auch hinreißend lyrisch singen kann. Beim zweiten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz zeigt Theo Plath, wie viel in diesem Instrument steckt, und lässt fast vergessen, was es seinen Spielern abverlangt.