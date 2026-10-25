Musik-Institut-Koblenz
Wenn das Fagott zum Edel-Buffo wird
Kerniger Klang, lyrischer Ausdruck und verblüffende Leichtigkeit: Fagottist Theo Plath begeistert beim zweiten Anrechtskonzert d
Kerniger Klang, lyrischer Ausdruck und verblüffende Leichtigkeit: Fagottist Theo Plath begeistert beim zweiten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz und lässt vergessen, was sein Instrument ihm abverlangt.
Arek Głębocki

Kernig, charakterstark, aber auch hinreißend lyrisch: Theo Plath zeigt in Koblenz, wie viel Charakter im Fagott steckt. Mit der Rheinischen Philharmonie und Gastdirigent Ernst Theis gelingt ein Abend voller Spielfreude.

Lesezeit 2 Minuten
Wäre das Fagott ein Sänger, womöglich wäre es ein Buffo. Einer mit kerniger Stimme, viel Charakter und Sinn für Komik. Allerdings ein Edel-Buffo, der auch hinreißend lyrisch singen kann. Beim zweiten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz zeigt Theo Plath, wie viel in diesem Instrument steckt, und lässt fast vergessen, was es seinen Spielern abverlangt.
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