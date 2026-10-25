Musik-Institut-Koblenz Wenn das Fagott zum Edel-Buffo wird Claus Ambrosius 25.10.2026, 11:06 Uhr

i Kerniger Klang, lyrischer Ausdruck und verblüffende Leichtigkeit: Fagottist Theo Plath begeistert beim zweiten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz und lässt vergessen, was sein Instrument ihm abverlangt. Arek Głębocki

Kernig, charakterstark, aber auch hinreißend lyrisch: Theo Plath zeigt in Koblenz, wie viel Charakter im Fagott steckt. Mit der Rheinischen Philharmonie und Gastdirigent Ernst Theis gelingt ein Abend voller Spielfreude.

Wäre das Fagott ein Sänger, womöglich wäre es ein Buffo. Einer mit kerniger Stimme, viel Charakter und Sinn für Komik. Allerdings ein Edel-Buffo, der auch hinreißend lyrisch singen kann. Beim zweiten Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz zeigt Theo Plath, wie viel in diesem Instrument steckt, und lässt fast vergessen, was es seinen Spielern abverlangt.







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