Tausende besuchen Rennstrecke Viel Spaß und Action beim Familientag am Nürburgring Jürgen C. Braun 26.10.2026, 11:32 Uhr

i Am vierten Familientag am Nürburgring sorgte Zauberer Roy auf der Bühne des Radiosenders RPR1. für glänzende Augen bei vielen Kindern. An dem bunten Fest war wiederholt auch unsere Zeitung beteiligt. Picasa. Jürgen C. Braun

Großer Andrang am Nürburgring: Beim vierten Familientag, bei dem auch unsere Zeitung mit von der Partie war, erkundeten Tausende große und kleine Gäste, was die Ringstrecke in der Eifel zu bieten hat.

Seit vier Jahren, wenn die großen motorsportlichen Entscheidungen des Jahres gefallen sind und die Herbstferien anstehen oder gerade zu Ende sind, wird es am Nürburgring noch einmal so richtig laut und kunterbunt. Seit 2023 beweist der Familientag Ende Oktober jedes Mal aufs Neue, dass der Ring nicht nur eine Rennstrecke, sondern ein mit Erlebnissen gespickter Veranstaltungsort für Groß und Klein, für draußen und drinnen ist.







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