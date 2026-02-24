Premiere Puppentheater Koblenz „Sie“: Wenn Kunst unter Druck gerät Claus Ambrosius 24.02.2026, 00:00 Uhr

i Miniaturfiguren zwischen Schutz und Ausgesetztsein: Die Puppentheatersparte des Theaters Koblenz inszeniert Kay Dicks Dystopie „Sie – Szenen des Unbehagens“ auf der Probebühne 4 als konzentriertes Spiel mit Perspektiven.Von linkns spielen: Hendrika de Kramer, Dietmar Bertram, Sophia Walther und Tanja Linnekogel. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Auf der Probebühne 4 des Koblenzer Theaters wird Kay Dicks dystopischer Romane „Sie – Szenen des Unbehagens“ zur eindringlichen Parabel über Kunst, Macht und Selbstzensur – und das mit den Mitteln des Puppentheaters.

Theaterspielpläne entstehen Jahre im Voraus und ohne allwissende Kristallkugel einer Wahrsagerin. Und doch trifft das Theater Koblenz in dieser Saison einen Nerv, der schmerzhaft gegenwärtig ist.Gerade erst war die Wiederaufnahme von Brechts „Mutter Courage“ zu erleben, jene Parabel über Geschäftssinn und moralische Verrohung im Krieg.







