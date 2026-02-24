Auf der Probebühne 4 des Koblenzer Theaters wird Kay Dicks dystopischer Romane „Sie – Szenen des Unbehagens“ zur eindringlichen Parabel über Kunst, Macht und Selbstzensur – und das mit den Mitteln des Puppentheaters.
Lesezeit 3 Minuten
Theaterspielpläne entstehen Jahre im Voraus und ohne allwissende Kristallkugel einer Wahrsagerin. Und doch trifft das Theater Koblenz in dieser Saison einen Nerv, der schmerzhaft gegenwärtig ist.Gerade erst war die Wiederaufnahme von Brechts „Mutter Courage“ zu erleben, jene Parabel über Geschäftssinn und moralische Verrohung im Krieg.