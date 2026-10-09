Preis für „Kitts“-Trikot-Idee
Was Christoph Kramer mit Hunsrücker Start-up verbindet
Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Kramer ist das Gesicht des Start-ups „Kitts“, strategischer Partner ist das Magazin „Kicker
Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Kramer ist das Gesicht des Start-ups „Kitts“, strategischer Partner ist das Magazin „Kicker“. Den Sitz hat die neue Plattform für Fußball-Trikots in Morbach-Gonzerath. Von hier aus wird das Unternehmen gemanagt.
Marco Michalik, Florian Braun/Sportklub/Kitts

Ex-Fußballer und TV-Experte Christoph Kramer wirbt für „Kitts“ – das Start-up für Sport-Trikots kommt aus Morbach im Hunsrück. Für die Plattform-Idee gab es jetzt sogar einen reichlich dotierten Landespreis.

Lesezeit 3 Minuten
Trikots als Alltagsmode? Das ist mittlerweile nicht nur straßentauglich, sondern ein echter Trend bei Fußball- und Sportfans. So in, dass es dafür sogar ein eigenes Wort gibt: Blokecore. Ein Start-up aus dem Hunsrück hat sich diese Idee zu eigen gemacht und mit seiner Marktplatz-Gründung jetzt im Landesförderprogramm „Start-up Innovativ 2026“ ein Preisgeld von 80.
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