Was Christoph Kramer mit Hunsrücker Start-up verbindet
Ex-Fußballer und TV-Experte Christoph Kramer wirbt für „Kitts“ – das Start-up für Sport-Trikots kommt aus Morbach im Hunsrück. Für die Plattform-Idee gab es jetzt sogar einen reichlich dotierten Landespreis.
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Trikots als Alltagsmode? Das ist mittlerweile nicht nur straßentauglich, sondern ein echter Trend bei Fußball- und Sportfans. So in, dass es dafür sogar ein eigenes Wort gibt: Blokecore. Ein Start-up aus dem Hunsrück hat sich diese Idee zu eigen gemacht und mit seiner Marktplatz-Gründung jetzt im Landesförderprogramm „Start-up Innovativ 2026“ ein Preisgeld von 80.