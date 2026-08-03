Drei Gewinner, drei Verlierer Welche Partei in Rheinland-Pfalz am stärksten wächst Sebastian Stein 03.08.2026, 17:00 Uhr

i Der Bruch der Berliner Ampel-Koalition und die darauffolgende Bundestagswahl haben die Parteienlandschaft bewegt: In Rheinland-Pfalz wuchsen drei Parteien, eine verdoppelte sogar ihre Mitgliederzahl – die FDP verlor am meisten. Das zeigt eine Studie von Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer. Kay Nietfeld/dpa

Gleich drei rheinland-pfälzische Parteien sind 2025 gewachsen. Eine konnte ihre Mitgliederzahl sogar mehr als verdoppeln. Größter Verlierer im Land ist die FDP.

Drei rheinland-pfälzische Parteien haben ihre Basis im vergangenen Jahr deutlich vergrößert. Am stärksten hat die Linke im Land zugelegt. Sie konnte ihre Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres mehr als verdoppeln – ein Plus von 147 Prozent. Die neuen Zahlen gehen aus der jährlichen Erhebung des Berliner Politikwissenschaftlers Oskar Niedermayer hervor, die unserer Redaktion vorliegt.







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