Drei Gewinner, drei Verlierer 
Welche Partei in Rheinland-Pfalz am stärksten wächst
Der Bruch der Berliner Ampel-Koalition und die darauffolgende Bundestagswahl haben die Parteienlandschaft bewegt: In Rheinland-P
Der Bruch der Berliner Ampel-Koalition und die darauffolgende Bundestagswahl haben die Parteienlandschaft bewegt: In Rheinland-Pfalz wuchsen drei Parteien, eine verdoppelte sogar ihre Mitgliederzahl – die FDP verlor am meisten. Das zeigt eine Studie von Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer.
Kay Nietfeld/dpa

Gleich drei rheinland-pfälzische Parteien sind 2025 gewachsen. Eine konnte ihre Mitgliederzahl sogar mehr als verdoppeln. Größter Verlierer im Land ist die FDP.

Lesezeit 2 Minuten
Drei rheinland-pfälzische Parteien haben ihre Basis im vergangenen Jahr deutlich vergrößert. Am stärksten hat die Linke im Land zugelegt. Sie konnte ihre Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres mehr als verdoppeln – ein Plus von 147 Prozent. Die neuen Zahlen gehen aus der jährlichen Erhebung des Berliner Politikwissenschaftlers Oskar Niedermayer hervor, die unserer Redaktion vorliegt.
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