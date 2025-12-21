Keine Flüge am 25. Dezember Warum Ryanair am Hahn eine Weihnachtspause einlegt Tim Kosmetschke 21.12.2025, 12:00 Uhr

i Am Ersten Weihnachtsfeiertag hebt traditionell kein Ryanair-Jet ab, auch nicht am Hahn. Georg Wendt. picture alliance/dpa

Ryanair ist der absolute Platzhirsch am Hahn. Entsprechend ruhig dürfte es am Ersten Weihnachtsfeiertag am Hunsrückairport zugehen. Dann ruht nämlich traditionell der Flugverkehr bei den Iren. Warum? Und wie geht es mit dem Streckennetz weiter?

Wer an Heiligabend nichts Besseres vorhat (und etwaige Geldgeschenke direkt umsetzen kann und möchte), könnte kurz entschlossen noch vom Hahn nach Barcelona fliegen – um 15.15 Uhr startet der Ryanair-Flug in die katalanische Metropole, wo immerhin freundliche 13 bis 14 Grad und etwas Sonne möglich sind.







