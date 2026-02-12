Risikoberechnung für RLP Hochwasserschutz: So lässt sich Ihr Haus bewerten Bastian Hauck 12.02.2026, 16:00 Uhr

i Stürme und Regen sorgen immer wieder für Schäden am Haus und im Garten. Eine gute Vorbereitung kann da hilfreich sein. Andreas Arnold/dpa

Mit wenigen Klicks kann jeder Bürger mithilfe des „Hydrozwillings Rheinland-Pfalz“ sehen, wie tief das Haus oder die Wohnung bei Sturzfluten im Wasser steht. Das Tool ist aber bei Weitem nicht das einzige Werkzeug, mit dem man sich informieren kann.

Wie schütze ich mich am besten vor einem Starkregen oder einem Hochwasser? In der vergangenen Woche stellte das Umweltministerium den „Hydrozwilling Rheinland-Pfalz“ vor. Die 3-D-Simulations- und Visualisierungssoftware kann Gefahren für Gebäude zunächst bei Sturzfluten infolge von Starkregenereignissen simulieren.







