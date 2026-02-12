Mit wenigen Klicks kann jeder Bürger mithilfe des „Hydrozwillings Rheinland-Pfalz“ sehen, wie tief das Haus oder die Wohnung bei Sturzfluten im Wasser steht. Das Tool ist aber bei Weitem nicht das einzige Werkzeug, mit dem man sich informieren kann.
Lesezeit 2 Minuten
Wie schütze ich mich am besten vor einem Starkregen oder einem Hochwasser? In der vergangenen Woche stellte das Umweltministerium den „Hydrozwilling Rheinland-Pfalz“ vor. Die 3-D-Simulations- und Visualisierungssoftware kann Gefahren für Gebäude zunächst bei Sturzfluten infolge von Starkregenereignissen simulieren.