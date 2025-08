Mit 14 Alkohol, mit 30 Cannabis, ab 31 Koks und sogar Heroin: Der Angeklagte im Prozess um die mutmaßliche Motorradhelmattacke am Koblenzer Busbahnhof hat nun die Chronologie seiner Drogenprobleme am Landgericht skizziert.

Der Prozess um den mutmaßlichen Motorradhelmschlag am Koblenzer Busbahnhof ist am Landgericht fortgesetzt worden. Einem 60-jährigen Angeklagten wird dort vorgeworfen, einem 52-Jährigen am 11. Januar einen Motorradhelm mit voller Wucht auf den Kopf geschlagen zu haben. Zwei Tage später war der Mann im Bundeswehrzentralkrankenhaus verstorben. Die Anklage lautet am Landgericht auf Körperverletzung mit Todesfolge. Der Verstorbene soll Teil der Koblenzer Drogen- und Alkoholikerszene gewesen sein, hieß es an einem vorangegangenen Prozesstag im Gericht. Und dasselbe scheint auch für den Angeklagten zu gelten: Seinen Weg in die Welt der harten Drogen hat er dem Gericht nun geschildert.

Der 60-Jährige gab am jüngsten Verhandlungstag im Schwurgerichtssaal an, dass sein Stiefvater in seiner Kindheit gewalttätig gewesen sei. Und ihn und seine Geschwister zum Klauen geschickt habe. Der 60-Jährige hat nach eigenen Angaben mit 14 Jahren angefangen zu trinken. „Bier und Schnaps“, hieß es. Mit 30 seien dann Joints hinzugekommen – und mit 31 erst Kokain und schließlich Heroin. Aufgrund seines Alkoholmissbrauchs und seiner Drogengeschichten leidet der 60-Jährige nach eigenen Aussagen heute an einer „vergrößerten Leber“, die behandlungsbedürftig sei.

Angeklagter ist im Methadonprogramm

Richter Rupert Stehlin wollte von dem 60-Jährigen wissen, was und wie viel er in der Zeit vor seiner Verhaftung denn im Schnitt so konsumiert habe. „Alkohol – und ab und zu mal Heroin“, lautete die Antwort. Er sei auch in einem Methadonprogramm, sein Heroinkonsum sei beim Substitutionsarzt indes nie aufgefallen, da er stets nur kleine Mengen genommen habe. Der 60-Jährige war einige Tage nach dem mutmaßlichen Schlag mit dem Motorradhelm im Raum Bad Ems festgenommen worden. Bei seiner Verhaftung sei Alkoholgeruch festgestellt worden, hieß es im Gericht, Ausfallerscheinungen indes nicht.

Der 60-Jährige gab vor Gericht an, verheiratet zu sein und zwei Töchter zu haben. Der Angeklagte hat mehrere Vorstrafen auf dem Kerbholz. Welche genau, das blieb unklar, da die Urteile nicht im Gericht verlesen wurden – sie werden stattdessen in Form eines Selbstleseverfahrens in den Prozess eingeführt. Was bedeutet, dass die Verfahrensbeteiligten die Akten in Eigenregie lesen sollen. Der Angeklagte behauptete am jüngsten Verhandlungstag jedenfalls, dass er über 20 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht habe: Einmal seien es sechs, einmal sieben – und einmal sogar acht Jahre Haft am Stück gewesen.

Der 60-Jährige will etwa 110.000 Euro Schulden haben. Es handele sich dabei im Wesentlichen um Gerichtskosten, wurde behauptet. In einer Psychiatrie war der Angeklagte eigenen Angaben zufolge noch nicht. Es sind weitere Prozesstage anberaumt.