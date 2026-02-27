Wie tickt der Freie-Wähler-Spitzenkandidat Joachim Streit persönlich? Im Interview erklärt Streit, was ihn am Beruf des Galeristen reizt, welches Politiker-Vorurteil ihn nervt und warum es nur einen Menschen gibt, mit dem er im Stau stehen will.
Lesezeit 3 Minuten
Sie begegnen uns allen seit ein paar Wochen öfter – im Straßenbild, in den sozialen Netzwerken oder in den Medien. Als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat führen sie ihre Parteien in die heiße Phase des Landtagswahlkampfs. Für alle geht es am 22.