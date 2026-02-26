Mord in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Lebenslänglich in Haft: So wird das Urteil begründet
Die Tat und der Prozess bewegten viele Menschen in der Region. Vor dem Auftakt hatte die Gruppe Feministas Koblenz zu einer Mahnwache vor dem Landgericht aufgerufen. Jetzt gab es ein Urteil: Lebenslänglich.
Ingo Beller

Ein 32-Jähriger wird zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, weil er seine Noch-Ehefrau aus Heimtücke ermordet haben soll. Wie dieses Urteil am Koblenzer Landgericht begründet wurde und welches Motiv die Strafkammer dem Mann zur Last legte.

Lesezeit 3 Minuten
Aus Heimtücke soll ein 32-Jähriger seine Noch-Ehefrau im Juli 2025 in seinem Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler umgebracht und im Nebenraum seiner Garage einbetoniert haben. Das Koblenzer Landgericht hat den Mann nun wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

