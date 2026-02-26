Ein 32-Jähriger wird zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, weil er seine Noch-Ehefrau aus Heimtücke ermordet haben soll. Wie dieses Urteil am Koblenzer Landgericht begründet wurde und welches Motiv die Strafkammer dem Mann zur Last legte.
Aus Heimtücke soll ein 32-Jähriger seine Noch-Ehefrau im Juli 2025 in seinem Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler umgebracht und im Nebenraum seiner Garage einbetoniert haben. Das Koblenzer Landgericht hat den Mann nun wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.