Durchbruch in Cold Case Fall Amy Lopez: Verdächtiger hat Vorstrafe als Sextäter

Amy Lopez wurde 1994 in Koblenz getötet. Bis heute ist das abscheuliche Verbrechen nicht aufgeklärt, doch in dieser Woche gab es eine Festnahme. Ein 81-Jähriger, einschlägig vorbestrafter Sexualstraftäter sitzt seitdem in Haft. Eine Verurteilung aus dem Jahr 1999 wirft ein erschütterndes Licht auf das Leben des dringend Tatverdächtigen.

Der Mann, dem der Mord an Amy Lopez 1994 vorgeworfen wird, saß 1999 schon einmal wegen versuchter Vergewaltigung vor Gericht. Was damals über ihn und seine Vorgeschichte als Sexualstraftäter bekannt wurde, ist erschütternd.

Der Mann, dem der Mord an Amy Lopez vorgeworfen wird, blickt auf ein Leben voller abscheulicher Sexualtaten zurück – und zwar offenbar mit deutlich mehr Verbrechen als jenen, für die er zeitweise in Haft saß. Das wurde 1999 bei seiner bis dato letzten großen Verurteilung wegen versuchter Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Koblenz deutlich.







