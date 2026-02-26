Polizei durchsucht Wohnhaus Hassposting: Koblenzer soll gegen Muslime gehetzt haben 26.02.2026, 17:09 Uhr

i Die Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung bei einem 40-jährigen Koblenzer elektronische Kommunikationsmittel sichergestellt. Arne Dedert. picture alliance/dpa

In ganz Deutschland ist die Polizei gegen Hassdelikte im Internet vorgegangen. Ein Einsatz fand in Koblenz statt. Was die Generalstaatsanwaltschaft dem 40-Jährigen, bei dem die Beamten anklopften, vorwirft.

In einer bundesweit koordinierten Großaktion sind Polizei und Staatsanwaltschaften am Mittwoch gegen Hass-Kriminalität im Internet vorgegangen. Nicht weniger als 140 Ermittlungsverfahren dienten laut Bundeskriminalamt (BKA) als Grundlage für etliche Durchsuchungen in allen Bundesländern – eine davon erfolgte auch in Koblenz.







