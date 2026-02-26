Polizei durchsucht Wohnhaus: Hassposting: Koblenzer soll gegen Muslime gehetzt haben
In ganz Deutschland ist die Polizei gegen Hassdelikte im Internet vorgegangen. Ein Einsatz fand in Koblenz statt. Was die Generalstaatsanwaltschaft dem 40-Jährigen, bei dem die Beamten anklopften, vorwirft.
In einer bundesweit koordinierten Großaktion sind Polizei und Staatsanwaltschaften am Mittwoch gegen Hass-Kriminalität im Internet vorgegangen. Nicht weniger als 140 Ermittlungsverfahren dienten laut Bundeskriminalamt (BKA) als Grundlage für etliche Durchsuchungen in allen Bundesländern – eine davon erfolgte auch in Koblenz.