Koblenzer Compugroup Medical
Mit dieser Software modernisiert die CGM die Medizin
Daniel Gotthardt leitet die Compugroup Medical (CGM) in Koblenz als CEO.
Compugroup Medical

Wird in einer Arztpraxis, einer Apotheke oder in einem Krankenhaus ein Computer bedient, stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Software, die benutzt wird, aus Koblenz kommt. Diese Produkte der Compugroup Medical (CGM) sind allgegenwärtig.

Die Compugroup Medical (CGM) verändert sich. Unter CEO Daniel Gotthardt hat sich der Koblenzer Medizinsoftware-Anbieter auf einen Transformationsprozess begeben, hin zu mehr Kundenzentrierung, wie es jetzt in einer Mitteilung zum aus CGM-Sicht erfolgreichen Geschäftsjahr 2025 heißt.

