Gordon Schnieder im Interview
Um 17 Uhr am Freitag: Livestream zur Landtagswahl
Gordon Schnieder stellt sich in Koblenz den Fragen von Chefredakteur Lars Hennemann und seinem Stellvertreter Thomas Haag.
Am 27. Februar ist der CDU-Spitzenkandidat zu Gast im Medienzentrum der Rhein-Zeitung in Koblenz. Etwa 90 Minuten dauert das Gespräch über drängende Themen in Rheinland-Pfalz. Die Veranstaltung wird live übertragen.

Das Rennen um die Staatskanzlei ist eng: Wie jüngste Umfragewerte zeigen, ringen SPD und CDU in Rheinland-Pfalz um die Spitzenposition. Die Christdemokraten liegen vorne, doch zuletzt konnte die SPD zulegen. Wer die Landtagswahl am 22. März gewinnt, ist zu Beginn der heißen Wahlkampfphase offen – und damit auch, wer künftig Ministerpräsident ist: Der Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) oder Herausforderer Gordon Schnieder (CDU). Alexander Schweitzer hat sich bereits Fragen zu drängenden Themen in Rheinland-Pfalz gestellt, das Gespräch fand am 23. Februar statt, die Aufzeichnung gibt’s auf unserem Youtube-Kanal. Gordon Schnieder ist am 27. Februar zu Gast, er stellt sich den Fragen von Chefredakteur Lars Hennemann, seinem Stellvertreter Thomas Haag und dem Publikum in unserem Medienzentrum in Koblenz. Der Livestream beginnt um 17 Uhr.

