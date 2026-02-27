Am Freitag war der CDU-Spitzenkandidat zu Gast im Medienzentrum der Rhein-Zeitung in Koblenz. Etwa 90 Minuten dauerte das Gespräch über drängende Themen in Rheinland-Pfalz. Hier können Sie das Video der Veranstaltung noch einmal ansehen.

Das Rennen um die Staatskanzlei ist eng: Wie jüngste Umfragewerte zeigen, ringen SPD und CDU in Rheinland-Pfalz um die Spitzenposition. Die Christdemokraten liegen vorne, doch zuletzt konnte die SPD zulegen. Wer die Landtagswahl am 22. März gewinnt, ist zu Beginn der heißen Wahlkampfphase offen – und damit auch, wer künftig Ministerpräsident ist: Der Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) oder Herausforderer Gordon Schnieder (CDU). Alexander Schweitzer hat sich bereits Fragen zu drängenden Themen in Rheinland-Pfalz gestellt, das Gespräch fand am 23. Februar statt, die Aufzeichnung gibt’s auf unserem Youtube-Kanal. Gordon Schnieder ist am 27. Februar zu Gast, er stellt sich den Fragen von Chefredakteur Lars Hennemann, seinem Stellvertreter Thomas Haag und dem Publikum in unserem Medienzentrum in Koblenz.