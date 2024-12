Wärmewende in Rheinland-Pfalz Wann werden die Gasnetze für Heizungen stillgelegt? 02.12.2024, 12:44 Uhr

i Mit Erdgas heizen heute noch sehr viele Menschen in Deutschland. Jetzt hat Mannheim beschlossen, das Gasnetz 2035 abzustellen. Dort will man konsequent auf Fernwärme setzen. picture alliance/dpa

Mannheim will das Gasnetz bis 2035 abschalten und auf Fernwärme umsteigen – kann das Modell auch im Flächenland Rheinland-Pfalz Schule machen? Unserer Zeitung hat kommunale Energieversorger befragt.

In der ersten deutschen Großstadt hat der Mannheimer Energieversorger MVV jüngst beschlossen, das Gasnetz der Stadt im Jahr 2035 stillzulegen. Hintergrund ist, dass MVV in den nächsten Jahren das Fernwärmenetz so konsequent ausbauen will, dass drei Viertel aller Haushalte daran angeschlossen werden können.

