Seit Anfang des Jahres ist die Luftrettung mit „Christoph 77“ in Rheinland-Pfalz erstmals rund um die Uhr möglich. Doch wie genau funktioniert das in der Nacht? Was sind die Regeln für Wetter, Landung und Lichtverhältnisse? Wir klären auf.
In Rheinland-Pfalz ist seit dem 1. Januar auch eine Luftrettung in der Nacht möglich: Seit dem Jahreswechsel steht der Intensiv- und Rettungshubschrauber „Christoph 77“ der ADAC-Luftrettung an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für Einsätze in Mainz bereit.