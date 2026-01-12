Nachtflüge in RLP nun erlaubt
Wann Rettungs-Heli fliegen und wo sie landen dürfen
Blick aus dem Hubschraubercockpit: Diese (Aus-)Sicht haben die Piloten der ADAC-Luftrettung, wenn sie nachts Rettungseinsätze fliegen.
ADAC Luftrettung/Knöfel. ADAC Luftrettung / Knöfel

Seit Anfang des Jahres ist die Luftrettung mit „Christoph 77“ in Rheinland-Pfalz erstmals rund um die Uhr möglich. Doch wie genau funktioniert das in der Nacht? Was sind die Regeln für Wetter, Landung und Lichtverhältnisse? Wir klären auf.

In Rheinland-Pfalz ist seit dem 1. Januar auch eine Luftrettung in der Nacht möglich: Seit dem Jahreswechsel steht der Intensiv- und Rettungshubschrauber „Christoph 77“ der ADAC-Luftrettung an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für Einsätze in Mainz bereit.

