Nachtflüge im Land nun erlaubt Wann Rettungs-Heli fliegen und wo er in RLP landen darf Bastian Hauck 12.01.2026, 17:31 Uhr

i Blick aus dem Hubschraubercockpit: Diese (Aus-)Sicht haben die Piloten der ADAC-Luftrettung, wenn sie nachts Rettungseinsätze fliegen. ADAC Luftrettung/Knöfel. ADAC Luftrettung / Knöfel

Seit dem Jahreswechsel ist in Rheinland-Pfalz eine Luftrettung rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche, mit „Christoph 77“ der ADAC-Luftrettung möglich. Aber bei welchem Wetter kann der Hubschrauber abheben? Und wo darf er bei Einsätzen landen?

In Rheinland-Pfalz ist seit dem 1. Januar auch eine Luftrettung in der Nacht möglich: Seit dem Jahreswechsel steht der Intensiv- und Rettungshubschrauber „Christoph 77“ der ADAC-Luftrettung an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr für Einsätze in Mainz bereit.







