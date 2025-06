Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – In Neustadt an der Weinstraße wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Amtsinhaber Marc Weigel tritt erneut an. Der Politiker der Freien Wählergruppe (FWG) wurde 1978 in Neustadt geboren und ist seit dem 1. Januar 2018 im Amt.

Herausgefordert wird er von der parteilosen Steffi Karbach. Die selbstständige Beraterin für digitale Strategien für kleine und nachhaltige Unternehmen wurde 1984 in Ludwigshafen geboren und ist in Neustadt-Hambach aufgewachsen.

Wahlberechtigt sind rund 42.000 Bürgerinnen und Bürger. Das Ergebnis wird noch am Wahlabend erwartet. Sollte keiner im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen, ist am 29. Juni eine Stichwahl erforderlich.