Meinung zur Landtagswahl Wahlkampf hinterlässt einen faden Beigeschmack Christian Kunst 19.03.2026, 16:38 Uhr

i Christian Kunst Jens Weber

Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Selten zuvor war das Rennen so spannend. Doch zugleich mischt sich in die Spannung ein fader großkoalitionärer Beigeschmack. Nach dem Wahlsonntag könnte es für die Wähler ein böses Erwachen geben.

Selten zuvor seit Beginn der SPD-geführten Landesregierungen im Jahr 1991 ist eine Landtagswahl in Rheinland-Pfalz so spannend. Es besteht seit langer Zeit wieder die Chance auf einen Machtwechsel. SPD-Amtsinhaber Alexander Schweitzer und sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.







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