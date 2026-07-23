Verfahren gegen Jürgen Pföhler
Experte: „Dauer des Verfahrens ungewöhnlich lang“
Das von der ADD im August 2021 eingeleitete und während der strafrechtlichen Ermittlungen der Koblenzer Staatsanwaltschaft ausge
Das von der ADD im August 2021 eingeleitete und während der strafrechtlichen Ermittlungen der Koblenzer Staatsanwaltschaft ausgesetzte Disziplinarverfahren gegen den CDU-Politiker Jürgen Pföhler läuft nach dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz im neuen Kommunalministerium weiter. Ein Ende ist aktuell nicht in Sicht.
Arne Dedert/dpa

Das Disziplinarverfahren gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, wegen möglicher dienstlicher Vergehen des Beamten während der Ahr-Flut wird seit zwei Jahren fortgeführt. Dauert das Ganze zu lang? Wir haben einen Experten gefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Dauert das Disziplinarverfahren gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), zu lange? Nach der Regierungsbildung der neuen schwarz-roten Koalition aus CDU und SPD im Land läuft das Disziplinarverfahren im neuen Kommunalministerium von Sven Teuber (SPD) weiter.
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