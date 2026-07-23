Das Disziplinarverfahren gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, wegen möglicher dienstlicher Vergehen des Beamten während der Ahr-Flut wird seit zwei Jahren fortgeführt. Dauert das Ganze zu lang? Wir haben einen Experten gefragt.
Lesezeit 2 Minuten
Dauert das Disziplinarverfahren gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), zu lange? Nach der Regierungsbildung der neuen schwarz-roten Koalition aus CDU und SPD im Land läuft das Disziplinarverfahren im neuen Kommunalministerium von Sven Teuber (SPD) weiter.