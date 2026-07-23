Verfahren gegen Jürgen Pföhler Experte: „Dauer des Verfahrens ungewöhnlich lang“ Bastian Hauck 23.07.2026, 14:00 Uhr

i Das von der ADD im August 2021 eingeleitete und während der strafrechtlichen Ermittlungen der Koblenzer Staatsanwaltschaft ausgesetzte Disziplinarverfahren gegen den CDU-Politiker Jürgen Pföhler läuft nach dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz im neuen Kommunalministerium weiter. Ein Ende ist aktuell nicht in Sicht. Arne Dedert/dpa

Das Disziplinarverfahren gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, wegen möglicher dienstlicher Vergehen des Beamten während der Ahr-Flut wird seit zwei Jahren fortgeführt. Dauert das Ganze zu lang? Wir haben einen Experten gefragt.

Dauert das Disziplinarverfahren gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), zu lange? Nach der Regierungsbildung der neuen schwarz-roten Koalition aus CDU und SPD im Land läuft das Disziplinarverfahren im neuen Kommunalministerium von Sven Teuber (SPD) weiter.







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