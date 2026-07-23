Eine der bedeutendsten Sammlungen historischer Rheinpanoramen ist jetzt in Koblenz beheimatet. Rund 200 Leporellos erzählen von Rheinromantik, Tourismus und dem Wandel der Flusslandschaft über zwei Jahrhunderte.
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Wer heute am Rhein unterwegs ist und sich orientieren möchte, schaut rasch aufs Smartphone. Vor 200 Jahren griffen Reisende stattdessen zu einem Leporello. Meterlang faltete sich der Fluss vor ihnen auf: Burgen, Städte, Weinberge, Inseln und Ruinen reihten sich Bild für Bild aneinander.