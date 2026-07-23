Unterwegs am Rhein Als der Rhein noch in die Manteltasche passte Claus Ambrosius 23.07.2026, 08:35 Uhr

i Das erste Rheinpanorama erschien 1825 - erst 1842 wurden nach 300 Jahren Pause die Bauarbeiten am Kölner Dom wiederaufgenommen. Die ersten Rheinpanoramen zeigen also noch den unvollendeten Zustand mit dem berühmten Baukran auf dem Südturm. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Eine der bedeutendsten Sammlungen historischer Rheinpanoramen ist jetzt in Koblenz beheimatet. Rund 200 Leporellos erzählen von Rheinromantik, Tourismus und dem Wandel der Flusslandschaft über zwei Jahrhunderte.

Wer heute am Rhein unterwegs ist und sich orientieren möchte, schaut rasch aufs Smartphone. Vor 200 Jahren griffen Reisende stattdessen zu einem Leporello. Meterlang faltete sich der Fluss vor ihnen auf: Burgen, Städte, Weinberge, Inseln und Ruinen reihten sich Bild für Bild aneinander.







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