Nach Tod einer Studentin
Trier: Soko „Nordallee“ ermittelt auf Hochtouren
Ein Schulterabzeichen mit der Aufschrift „Polizei“ und dem Wappen des Landes Rheinland-Pfalz ist auf einem Ärmel einer Polizeiun
Ein Schulterabzeichen mit der Aufschrift „Polizei“ und dem Wappen des Landes Rheinland-Pfalz ist auf einem Ärmel einer Polizeiuniform angebracht. (zu dpa: «Kommt Rheinland-Pfalz bei der Verbrechensbekämpfung voran?») +++ dpa-Bildfunk +++
Michael Brandt. picture alliance/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod einer Studentin in der Nordallee in Trier ermittelt eine Sonderkommission. Die Polizei hält Informationen zurück. Das hat einen wichtigen Grund.

Lesezeit 3 Minuten
Seit eine Trierer Studentin am vergangenen Wochenende in ihrer Wohnung in der Trierer Nordallee mutmaßlich getötet wurde, ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Nach Auskunft von Michael Notzon, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier, wurde eine Sonderkommission namens „Soko Nordallee“ gebildet, in der Spezialisten aus verschiedenen Bereichen eng zusammenarbeiten, „um möglichst schnell möglichst viele Informationen zusammenzutragen“.
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