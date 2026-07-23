Nach dem gewaltsamen Tod einer Studentin in der Nordallee in Trier ermittelt eine Sonderkommission. Die Polizei hält Informationen zurück. Das hat einen wichtigen Grund.
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Seit eine Trierer Studentin am vergangenen Wochenende in ihrer Wohnung in der Trierer Nordallee mutmaßlich getötet wurde, ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Nach Auskunft von Michael Notzon, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier, wurde eine Sonderkommission namens „Soko Nordallee“ gebildet, in der Spezialisten aus verschiedenen Bereichen eng zusammenarbeiten, „um möglichst schnell möglichst viele Informationen zusammenzutragen“.