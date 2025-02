Aufrufe haben sich gelohnt Wahlhelfer zwangsverpflichten? Kommunen winken ab 07.02.2025, 06:00 Uhr

i Die meisten Kommunen konnten wenige Wochen vor der Wahl alle nötigen Wahlhelfer ausfindig machen, so auch im nördlichen Rheinland-Pfalz. Martin Schutt. picture alliance/dpa

Noch vor wenigen Wochen war unklar, ob die Kommunen in Rheinland-Pfalz für die Bundestagswahl am 23. Februar gewappnet waren. Vielerorts gab es zu wenig Wahlhelfer und die Kommunen mussten die Werbetrommel rühren. Hat es gereicht?

In rund zwei Wochen wird in Deutschland wieder gewählt. Sind die Kommunen für die Bundestagswahl gut aufgestellt? Erneut haben wir die Städte angefragt, die uns Anfang Dezember schon Auskunft gegeben haben. Dabei zeichnet sich ein klares Bild ab: Gab es vor wenigen Wochen an der einen oder anderen Stelle noch Engpässe, konnten die Kommunen diese Lücken mittlerweile schließen.

