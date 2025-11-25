Interview mit Roman Arnold „Ich habe Canyon nie gegründet, um Geld zu verdienen“ Von Björn Gerteis 25.11.2025, 09:29 Uhr

i Roman Arnold nimmt bei Canyon wieder den Lenker in die Hand. Was treibt den gelernten Groß- und Außenhandelskaufmann sowie Fahrradmechaniker an? Wir trafen den heute 62-Jährigen zum Interview. Canyon Bicycles

Zurück im Chefsessel beim Koblenzer Fahrradhersteller: Canyon-Gründer Roman Arnold spricht im Interview mit unserer Zeitung über Verantwortung, Werte und die Zukunft einer Marke zwischen Leidenschaft, Wachstum und Wandel.

Die Nachricht sorgte in der Radszene für eine Pulsbeschleunigung wie ein Ausreißversuch bei der Tour de France: Ende August wurde bekannt, dass Gründer Roman Arnold bei Canyon wieder den Lenker in die Hand nimmt. Er folgt als Executive Chairman, also geschäftsführender Vorstandsvorsitzender, auf CEO Nicolas de Ros Wallace – fünf Jahre, nachdem er die Chefetage des Koblenzer Fahrradherstellers von Weltrenommee verlassen hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen