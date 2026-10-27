Sandro Wagner wartet immer noch auf seinen ersten Sieg als Trainer von Hannover 96. Der Druck beim Traditionsclub steigt bereits.

Hannover (dpa) – Nach der bedenklichen Leistung beim 0:2 im brisanten Derby bei Eintracht Braunschweig nimmt der Druck auf die Verantwortlichen beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zu. Vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) stehen der neue Trainer Sandro Wagner und Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt heftig in der Kritik. Clubchef Martin Kind sprach in der «Neuen Presse» sogar von der schlimmsten Krise seiner langen Zeit als starker Mann bei den Niedersachsen.

Wagner, der bei 96 die Nachfolge von Christian Titz angetreten hat, hat in seinen ersten drei Spielen nur ein mickriges Pünktchen geholt. Dennoch gibt sich der frühere Assistenzcoach von Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter optimistisch. «Das wird gut. Da bin ich mir ganz sicher. Durch harte Arbeit wird das gut», sagte der Ex-Profi.

Er hoffe auf das Vertrauen der Verantwortlichen und eine «Mischung aus Zeit und Geduld», sagte Wagner. «Ich bin mit der Erwartung hergekommen, hier langfristig etwas verändern zu können. Ich mag die Mannschaft sehr. Gemeinsam werden wir in gute Zeiten kommen», sagte Wagner.