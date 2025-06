Zum 17. Mal hat die VR Bank RheinAhrEifel kürzlichen den Zukunftspreis Heimat verliehen. Aus 88 Bewerbungen wurden 14 Projekte ausgezeichnet. Den ersten Preis (10.000 Euro) erhielt die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz für ihre psychosoziale Unterstützung betroffener Familien. Der zweite Platz (5.000 Euro) ging an den Tierschutzverein Koblenz für sein Engagement für Mensch und Tier.

Zwei dritte Plätze wurden vergeben: an die Junior Uni Daun der Lepper Stiftung für ihre außerschulische Bildungsarbeit sowie an das Projekt Die Superhelfer, das Vorschulkinder an Erste Hilfe und Notfallvorsorge heranführt.

Fünf weitere Projekte wurden in der Kategorie „Top Ten – Vielfalt aus Sport, Kultur und Wirtschaft“ mit jeweils 1000 Euro ausgezeichnet:

BenefitZ – Wir helfen Kindern für den Einsatz zugunsten benachteiligter Kinder

Gambrinusfest-Komitee Mendig für die Pflege lokaler Festtradition

Getränke Michel GmbH für inklusive Arbeitsstrukturen

Eventfactory für das VR-Kaiserfestival in Koblenz

Sternenkind Vulkaneifel (Kathrin und Stefan Theisen) für die Begleitung trauernder Familien.

Auch SonneNext Energy GmbH wurde für nachhaltige Energieprojekte prämiert.

Einen Fokus legte die Jury – besetzt mit Akteuren aus Wissenschaft, Handwerk, Kirche, Finanzwelt und Zivilgesellschaft – auf das Thema Gewalt gegen Frauen: Vier Projekte – Chor Artenvielfalt, Bethelzentrum Neuwied, die Frauenbegegnungsstätte UTAMARA und Schattentöchter – erhielten je 2000 Euro. Die Bank will damit ein Zeichen für Solidarität und Zivilcourage setzen. Die feierliche Gala zur Preisverleihung fand im Kurhaus Bad Neuenahr statt. Es war die erste Veranstaltung der Bank dort seit der Flut 2021. Vorstandschef Sascha Monschauer sprach von einem „Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts“. red

Bewerbungen für den 18. Zukunftspreis Heimat sind bis 30. November 2025 möglich: www.vr-rheinahreifel.de/zukunftspreis-heimat